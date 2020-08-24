Son dakika haberi! Giresun'daki sel
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Son dakika haberi! Giresun'daki sel

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Bu yıl Giresun ilimiz etkilendi, önceki yıl Trabzon ilimiz etkilenmişti.

Son dakika haberi! Giresun'daki sel
24.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Bu yıl Giresun ilimiz etkilendi, önceki yıl Trabzon ilimiz etkilenmişti. Samsun, Ordu, Rize, Artvin birçok Karadeniz ilimiz, bu kadar büyük boyutta olmasa da özellikle can ve mal kayıplı bu afetleri yaşadık. Ama bu afetlerin maalesef hiçbirinden ders almadık." dedi.

Torun, partisinin Giresun İl Binasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve bazı illerin milletvekillerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, selde şehitler ile hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilediğini belirtti.

CHP heyeti olarak selin tahrip ettiği alanları gördüklerini, vatandaşlarla sohbet ettiklerini vurgulayan Torun, Giresun'un afet bölgesi kapsamına alınmasını istediklerini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Olağanüstü bir durumla, afetle karşı karşıya olunduğunu, bu kadar büyük bir afete çok az tanık olduklarını dile getiren Torun, "Gerçekten Dereli ilçemiz en fazla bu afetten etkilenen ilçemiz. Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri de etkilendi bundan ama orası Dereli kadar değil. Metrekareye 137 kilogram yağış düşmüş. Elbetteki yoğun bir yağış. Yağan yağmuru belki engelleyemeyiz ama yağmurun yarattığı tahribatı engelleyebiliriz. En aza indirebiliriz." diye konuştu.

Torun, Karadeniz'in her yıl bu tehditle karşı karşıya kaldığını, bu yıl Giresun'un etkilendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl Giresun ilimiz etkilendi, önceki yıl Trabzon ilimiz etkilenmişti. Samsun, Ordu, Rize, Artvin bir çok Karadeniz ilimiz, bu kadar büyük boyutta olmasa da özellikle can ve mal kayıplı bu afetleri yaşadık. Ama bu afetlerin maalesef hiçbirinden ders almadık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karadeniz İklim Eylem Planı hazırladı. Yani kendi hazırladığı eylem planının neresinde bakanlık, hangi denetimi yaptı? Bu konuyla ilgili bir iyileşme oldu mu? Bu soruları sormak zorundayız. Elbette ki acımız, kaybımız var. Ama bir yandan da mutlaka daha fazla can ve mal kaybı olmaması için tedbirler almak zorundayız."

Torun, doğanın tahribatının önüne geçerek, doğada yaratılan olumsuzlukların giderilmesi gerektiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Su akar yatağını bulur diyor atalarımız. Ne oldu, su aktı, biz onun önüne ne koyarsak koyalım, ne kadar insan olarak engel koyarsak koyalım aldı götürdü. Evleri, araçları, köprüleri götürdü. Demek ki, suyun önünde bir güç yok. Suyun akışını rahatlatmamız lazım. Bu anlamda da bugüne kadar bir master planı hazırlanarak geçmişte dere yatağı olan, bir şekilde derenin önüne bent çekilmiş imalatlar, yapılmış hatalı imalatları değerlendirmemiz lazım. Eğer yapılaşma varsa bunları tekrar gözden geçirmemiz lazım. Bu yapılaşmayı da kesinlikle ve kesinlikle engellememiz gerekir."

Torun, CHP heyetinin bölgedeki incelemelerine yarın da devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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