Son dakika haberi... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
AA - Atakan Çıtlak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel