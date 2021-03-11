Son dakika haberi | Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
11.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:53
Son dakika haber: Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda, E.K. ve M.Ş.K'yi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 6 kilo 117 gram likit metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak