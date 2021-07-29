Son dakika haberi: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika gündem haberi: Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Civil köyü mevkiinde İsmet Çobantürk idaresindeki 61 ADY 457 pkalakalı kamyon ile Eren Ermiş yönetimindeki 34 ABH 893 plakalı yol temizlik aracı çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile Hasan Aksoy yaralanarak Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak