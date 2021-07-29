Son dakika haberi: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberi: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Civil köyü mevkiinde İsmet Çobantürk idaresindeki 61 ADY 457 pkalakalı kamyon ile Eren Ermiş yönetimindeki 34 ABH 893 plakalı yol temizlik aracı çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile Hasan Aksoy yaralanarak Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:13:56. #1.14#

title