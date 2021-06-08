Son dakika haberi... Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberi... Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Giresun'un Güce ilçesinde viraja hızlı giren kamyonet yol kenarındaki kayalıklara çarparak ters döndü.

Giresun'un Güce ilçesinde viraja hızlı giren kamyonet yol kenarındaki kayalıklara çarparak ters döndü. Sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında Güce ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Hilmi Künbül kontrolündeki 28 YA 168 plakalı kamyonet, Güce İstikametinden Ergenekon köyü istikametine seyir halindeyken hızla viraja girdi. Araç yoldan çıkarak yolun sağındaki kayalıklara çarpması üzerine ters döndü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hilmi Künbül olay yerinde hayatını kaybetti. - GİRESUN

Son dakika haberi... Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç
Magazin Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Giresun'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:44:42. #1.15#

title