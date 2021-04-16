Son dakika haberi... Giresun'da telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Giresun'un Çanakçı ilçesinde telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Deregözü köyünün Baldere Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 1500 metre uzunluğunda yaklaşık 86 bin lira değerinde telefon kablosunun çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Çanakçı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelilerin M.K. ve R.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin