Son dakika haberi | Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı
10.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:25
Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
Giresun'un Espiye ilçesinde silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cibril Mahallesi'nde jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalar sonucu İ.K. ve M.K'nin silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlendi.
Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada, 6 tabanca, yapım aşamasında 6 tabanca gövdesi, 10 şarjör, 210 fişek ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Zanlıların gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak