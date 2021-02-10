Son dakika haberi | Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı
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Son dakika haberi | Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı

10.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:25
Son dakika haberi | Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Giresun'un Espiye ilçesinde silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cibril Mahallesi'nde jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalar sonucu İ.K. ve M.K'nin silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada, 6 tabanca, yapım aşamasında 6 tabanca gövdesi, 10 şarjör, 210 fişek ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Zanlıların gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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