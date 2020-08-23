Son dakika haberi: GİRESUN'DA SEL VE HEYELAN SONRASI KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI
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Son dakika haberi: GİRESUN'DA SEL VE HEYELAN SONRASI KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI

Gelen son dakika haberlerine göre Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı.

23.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:09

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne sürdü. Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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Son dakika haberi: GİRESUN'DA SEL VE HEYELAN SONRASI KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI

Kaynak: DHA

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