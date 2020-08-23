Son dakika haberi... Giresun'da sel felaketi 1 şehit, 4 ölü, 12 kayıp Gelen son dakika haberine göre Giresun'da sel felaketi 1 şehit, 4 ölü, 12 kayıp (2)SELZEDELERE KIZILAY DESTEĞİGiresun'da dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen selden etkilenenler için harekete geçen Kızılay ekipleri, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'da sel felaketi 1 şehit, 4 ölü, 12 kayıp (2)

SELZEDELERE KIZILAY DESTEĞİ

Giresun'da dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen selden etkilenenler için harekete geçen Kızılay ekipleri, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri, selzedelere sabahın ilk saatlerinden itibaren de yemek desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtıyor. Kızılay afet uzmanları, vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi desteği de veriyor

YARDIM SEVKİYATLARI SÜRÜYOR

Yardım malzemelerinin sevkini sürdüren Kızılay, bölgede 22 afet uzmanıyla görev yapıyor. Kızılay; 5 Mobil Beslenme aracıyla çorba, kumanya ve sıcak içecek ikramlarının yanı sıra bölgeye 2 yardım TIR'ıyla 2 bin 10 battaniye ve 408 yatak ulaştırdı. Sağlık ve Psikososyal Destek uzmanlarını da harekete geçiren Kızılay, bin 750 cerrahi maske, 2 bin 500 el dezenfektanı, 510 hijyen setinin sevkiyatını da yaptı. Bölgeye 2 bin hijyen setinin daha gönderimi için hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: DHA