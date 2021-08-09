Son dakika haberi | Giresun'da "Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı" yapılacak
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Son dakika haberi | Giresun'da "Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı" yapılacak

Son dakika haberi | Giresun'da 'Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı' yapılacak
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Giresun Valiliğince kent merkezinde "Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı" yapılacak.

Giresun Valiliğince kent merkezinde "Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı" yapılacak.

Valilikten tarafından il merkezinde, şehitlerin anısını yaşatacak ve hatıralarını canlı tutacak şehitlik anıtı ve uygun tören alanı bulunmaması nedeniyle çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı'nın yapılacak yer, ilgili kurum yetkilileri, şehit aileleri ve gazilerin de görüşü alınarak belirlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda mevki ve fiziki alan bakımından en uygun yer olarak, Giresun Merkez Yalı Mahallesi ile Bulancak ilçesi Yalıköy köyü sınırları içerisinde bulunan arazi tespit edildi.

Şehit aileleri ve gaziler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de görüş ve önerileri alınarak hazırlanan projelerden, bir numaralı proje uygulanmaya uygun bulundu.

Karadeniz Sahil Yolu ile eski Ordu-Giresun kara yolu arasında kalan bölgede yapılacak alandaki proje içerisinde ay yıldız şeklinde şehitler anıtı, yöresel mimariye uygun şekilde cami ve şadırvanın yanı sıra otopark gibi çeşitli bölümler de yer alacak.

Giresun Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada, il merkezinde şehitleri yad edecek, aziz hatırlarını her zaman canlı tutacak bir şehitler anıtı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz tarafından bu eksikliğin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sonucunda mimari projesi daha önce ihaleye çıkartılan, şehitlerimiz için yaptırılacak anıtın inşaat ihalesi de Valiliğimiz Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından ihale edildi. Yer tesliminden itibaren 240 gün içinde çalışmalar tamamlanarak, şehitlerimize ve Giresun'umuza yakışır bir şehitlik anıtımız ve tören alanımız olacaktır. İhtiyaç olmaması temennisiyle bu şehitliğimizi sadece anma amaçlı, onların aziz hatıralarını hafızalarımızda canlı tutmak ve şehitlerimizin ruhuna dualar okumak için kullanalım. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Son dakika haberi | Giresun'da 'Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı' yapılacak
Son dakika haberi | Giresun'da 'Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı' yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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