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Son dakika haberi... Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Giresun'da seyir halindeki otomobil yolun kenarındaki dereye yuvarlandı.

YAĞLIDERE, GİRESUN (İHA) - Giresun'da seyir halindeki otomobil yolun kenarındaki dereye yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yağlıdere-Alucra karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Mertek (73) yönetimindeki otomobil Akpınar köyü mevkiinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Dereye yuvarlanan aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede aracın sürücüsü İsmail Mertek ile eşi Aslı Mertek'in (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Son dakika haberi... Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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