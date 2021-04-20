Son dakika haberi... Giresun'da lise öğretmen ve öğrencileri şehit mezarını ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde Şehit Murat Şahin Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, 2019'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Şahin mezarını ziyaret etti.

Giresun'un Espiye ilçesinde Şehit Murat Şahin Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, 2019'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Şahin mezarını ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrenciler, şehit Şahin'in Yeniköy köyündeki mezarı başında dua etti.

Okul Müdürü Ekrem Cebeci, yaptığı açıklamada, Şahin'in kendi okullarının öğrencisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehidimizin mezarı başında okulumuz öğrencisi olan Murat Şahin'i andık. Onun anılarından söz ettik. Canımız, dinimiz, aziz milletimiz ve vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehidimize Allah rahmet eylesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık