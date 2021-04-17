Son dakika haberi: Giresun'da karantinada olması gereken 2 kişi trafik kazasında yaralandı
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Son dakika haberi: Giresun'da karantinada olması gereken 2 kişi trafik kazasında yaralandı

Son dakika haberi: Giresun'da karantinada olması gereken 2 kişi trafik kazasında yaralandı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gereken 2 kişi, trafik kazasında yaralandı.

Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gereken 2 kişi, trafik kazasında yaralandı.

T.A. idaresindeki 28 EE 498 plakalı otomobil, Dereli-Şebinkarahisar karayolu Alancık köyü mevkisindeki virajda bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki R.A, sağlık ekiplerince Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kontrollerde R.A'nın Kovid-19, T.A'nın ise temaslı olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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