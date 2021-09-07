Son dakika haberi... Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Giresun'da, inşaat halindeki binanın çatı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Giresun'da, inşaat halindeki binanın çatı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kapu Kahve Mahallesi'nde 6 katlı binanın inşaat halindeki çatısında çalışan Şahin Uzun (60), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Ağır yaralanan Uzun, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak