Son dakika haberi: Giresun'da hayvancılık yatırımlarına hibe desteği verildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayvancılık projesi yürüten 20 yetiştiriciye yem karma ve hazırlama makinesi, süt sağım makinesi ile otomatik suluk yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, desteklerin Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği kapsamında yapıldığı belirtildi.

İşletmesi en az bir yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere destek verildiği aktarılan açıklamada, "Büyükbaş için en az 10 ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı ile rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımları hibe desteğinden faydalandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Giresun'da bu koşulları yerine getirerek projelerini tamamlayan 20 yetiştiriciye, satın aldıkları toplam 726 bin 153 lira tutarındaki makine ekipmana karşılık 362 bin 350 lira hibe ödemesi yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Güney Doğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Kapsamındaki illerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği kapsamında, 2021 yılında ahır inşaatını tamamlayan 2 yetiştiricimize yapmış oldukları toplam 501 bin 685 lira tutarındaki yatırıma karşılık 164 bin 537 lira hibe ödemesi yapılmıştır."

AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi Haberleri

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