Son dakika haberi | Giresun'da fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Giresun'da fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kadın öldü

Son dakika haberi | Giresun'da fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kadın öldü
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Giresun'un Espiye ilçesinde fındık bahçesindeki yamaçtan yuvarlanan kadın öldü.

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık bahçesindeki yamaçtan yuvarlanan kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Melek Şeker (70) Yeşilköy Kızılçukur Mahallesi'nde kendisine ait bahçede yakınlarıyla fındık topladığı sırada dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

Ağır yaralanan Şeker, kaldırıldığı Güce Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Hulusi Akar Mahmut Özer Erdoğan Yüksek
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Giresun'da fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 13:14:34. #1.14#

title