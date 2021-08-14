Son dakika haberi | Giresun'da fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kadın öldü
Son dakika haberleri: Giresun'un Espiye ilçesinde fındık bahçesindeki yamaçtan yuvarlanan kadın öldü.
Giresun'un Espiye ilçesinde fındık bahçesindeki yamaçtan yuvarlanan kadın öldü.
Alınan bilgiye göre, Melek Şeker (70) Yeşilköy Kızılçukur Mahallesi'nde kendisine ait bahçede yakınlarıyla fındık topladığı sırada dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.
Ağır yaralanan Şeker, kaldırıldığı Güce Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık