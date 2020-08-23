Son dakika haberi! Giresun'da bulunan Bakan Murat Kurum'un korumaları Çorum'da kaza yaptı: 4 yaralı Son dakika habere göre Giresun'da bulunan Bakan Murat Kurum'un korumaları Çorum'da kaza yaptı: 4 yaralı -Giresun'a giden ekibin bulunduğu aracın lastiği patladı, araç tarlaya devrildi Giresun'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibi Çorum'da kaza yaptı.

Giresun'da bulunan Bakan Murat Kurum'un korumaları Çorum'da kaza yaptı: 4 yaralı

-Giresun'a giden ekibin bulunduğu aracın lastiği patladı, araç tarlaya devrildi

ÇORUM - Giresun'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibi Çorum'da kaza yaptı. Araç lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 4 koruma yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığında görevli polis memuru Ayhan B. yönetimindeki 06 AY 6639 otomobilin, Çorum-Samsun kara yolunun 18. kilometresinde Eskice Köyü kavşağında lastiği patladı. Araç, su kanalını da aşarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ayhan B. ile birlikte araçta bulunan polis memurları Onur Ş., Eyüp P. ve İsmail N. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi alına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde dün akşam meydana gelen ve 1'i asker 4 vatandaşın hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgede bulunuyor.

Kaynak: İHA