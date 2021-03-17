Son dakika haberi... Giresun'da bir köy Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı
17.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:02
Son dakika haberlerine göre Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Espiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bugün aldığı karar gereği Yeşilköy köyünün, Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, köydeki karantina uygulamasının saat 21.00'den itibaren ikinci bir karara kadar uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık