Son dakika haberi... Giresun'da bir köy Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi... Giresun'da bir köy Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı

17.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:02
Son dakika haberi... Giresun'da bir köy Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Espiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bugün aldığı karar gereği Yeşilköy köyünün, Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, köydeki karantina uygulamasının saat 21.00'den itibaren ikinci bir karara kadar uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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