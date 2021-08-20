Son dakika haberi | Giresun'da ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Giresun'da Alucra-Şebinkarahisar karayolunda ambulans ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da Alucra-Şebinkarahisar karayolunda ambulans ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza gece saat 01.00 sularında yaşandı. Çamoluk ilçesi istikametinden Giresun istikametine giden ambulans ile Şebinkarahisar ilçesi yönünden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksinin sürücüsü S.Ç. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şebinkarahisar'da taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen S.Ç. ilçeyi yasa boğdu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı