Son dakika haberi... Giresun'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberi... Giresun'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

11.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:26
Son dakika haberi... Giresun'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika haberler... Giresun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Giresun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini belirtti.

Ünlü, bu kısıtlamanın 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması için alındığını vurgulayarak, "Değerli büyüklüklerimiz, sizleri çok seviyoruz, bu kısıtlamanın sağlığınız için olduğunu unutmayın. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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