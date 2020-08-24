Son dakika haberi | GİRESUN'DA 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Son dakika gündem haberi: Giresun'daki sel felaketinden sonra kayıp olarak aranan 9 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu.
24.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:36
Giresun'daki sel felaketinden sonra kayıp olarak aranan 9 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu. İbrahim Güdük'ün cansız bedeninin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'ye yükseldi. 2'si asker 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
GİRESUN
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Kaynak: DHA