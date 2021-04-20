Son dakika haberi! Giresun'a 18 yılda gençlik ve spor alanında 1 milyar liralık yatırım yapıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, son 18 yılda gençlik ve spor alanında Giresun'a 1 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, son 18 yılda gençlik ve spor alanında Giresun'a 1 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, gençlik ve spor alanında yapılan yatırımlarla Giresun'un spor altyapısının güçlendiğini belirtti.

Vatandaşları hizmetin her çeşidiyle buluşturmaya çalıştıklarını aktaran Öztürk, "Son 18 yılda gençlik ve spor alanında yapılan yatırımlarla Giresun'u geliştiriyor, halkımızın ve gençlerimizin yarınlarını inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Giresun'a bu dönemde 22 bin 28 seyirci kapasiteli stadyum, 1200 seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu, 4 gençlik merkezi ve 23 spor tesisi kazandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projelerinden faydalanan 14 bin 134 gencimize, 1 milyon 566 bin lira destek sağlanmıştır. Yurt yatırımları için 102 milyon 587 bin lira, gençlik ve spor tesisleri için ise 509 milyon 790 bin lira kaynak sağlanmıştır. Amatör spor kulüplerimize 8 milyon 310 bin lira, gençlik ve spor tesislerimizin bakım onarımına 24 milyon 125 bin lira ve öğrencilerimize verilen beslenme ve barınma yardımı kapsamında 27 milyon 352 bin lira destek sağlanmıştır. 2020 yılı yatırım programı kapsamında devam eden projelerin toplam maliyeti ise 45 milyon 169 bin liradır. Vatandaşlarımızı bundan sonra da hizmetin her çeşidiyle buluşturmaya, yapacağımız çalışmalarla ilimizin standartlarını her geçen gün daha yukarıya taşımaya devam edeceğiz."

Giresun'da 2002 yılında 2 bin 678 olan lisanslı sporcu sayısının 2020'de 52 bin 452'ye ulaştığına dikkati çeken Öztürk, spor kulüplerinde eğitim verecek antrenör sayısının 2002 yılında 15 iken 2020 yılında bin 139'a ulaştığını aktardı.

Giresun'daki gençlerin hizmetine sunulan yükseköğrenim yurtları için 2002-2020 yılları arasında 102 milyon 587 bin 415 lira kaynak sağlandığını kaydeden Öztürk, "Üniversitede okuyan gençlerimizin rahatına önem verdik. Giresun'da 2002 yılında 1050 yatak sayısı ile 1 yurtta (2 blok) hizmet verilmekteyken 2020 itibarıyla yüzde 589,14'lük artışla 7 bin 236 yatak sayısı ile 11 yurtta (23 blok) hizmet verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Cemal Öztürk, Spor Toto destekleriyle Giresun'da 2002-2020 yılları arasında reklam karşılığı olarak 17,8 milyon lira tutarında 37 spor tesisi kazandırıldığı bilgisini vererek, 2021 yılı içerisinde de 120 milyon lira tutarında yatırım yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin