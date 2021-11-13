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Son dakika haberi... Girdiği bacada sıkışan şüpheli şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Girdiği bacada sıkışan şüpheli şahsı itfaiye ekipleri kurtardı Elazığ'da filmleri aratmayan olay, bacadan giren kişi 1 saatlik operasyonun ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı Elazığ'da şüpheli bir şahıs kedi gibi girdiği binanın bacasında sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti,...

ELAZIĞ (İHA) - Girdiği bacada sıkışan şüpheli şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ'da filmleri aratmayan olay, bacadan giren kişi 1 saatlik operasyonun ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da şüpheli bir şahıs kedi gibi girdiği binanın bacasında sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti, sıkışan şüpheli, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Ataşehir Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. isimli şüpheli bir binanın baca kısmından içeri girdi. Burada sıkışan şüphelinin seslerini duyan ev sahipleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın çatı kısmından girdiği bacayı inceleyerek şüphelinin 3'ncü katın lavabo kısmında olduğunu belirledi. Evin içerisine giren itfaiye ekipleri, darbeli matkap ile evin lavabosunun duvarını kırarak şüpheliyi sıkıştığı yerden kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. Şüpheli sıkıştığı yerde vücudunda oluşan yaralanmalardan dolayı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Son dakika haberi... Girdiği bacada sıkışan şüpheli şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberi... Girdiği bacada sıkışan şüpheli şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberi... Girdiği bacada sıkışan şüpheli şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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