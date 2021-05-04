Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Malam Mané'in bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Böyle kapanmaya can kurban! Milyon dolarlık yatlarıyla Bodrum'a demir attılar
Böyle kapanmaya can kurban! Milyon dolarlık yatlarıyla Bodrum'a demir attılar
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ersin Tatar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Diego Salih Uçan Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 15:32:48. #1.15#

title