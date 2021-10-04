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Son dakika haberi... Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te, bir gıda ve sanayi fabrikasında ayakkabı bölümünde çıkan yangın çıktı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, bir gıda ve sanayi fabrikasında ayakkabı bölümünde çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın söndürülürken büyük çapta maddi hasar oluştu, dumandan etkilenen iki İşçi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi Otogar civarında bulunan bir gıda ve sanayi fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın ayakkabı bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü, iki işçi dumandan etkilendi

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Kısa süreli müdahale sonrası yangın söndürülürken, fabrikanın ayakkabı bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle çıkan dumandan etkilenen iki işçi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği iddia edilirken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın

Son dakika haberi... Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın

Son dakika haberi... Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın

Son dakika haberi... Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın

Son dakika haberi... Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın

Son dakika haberi... Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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