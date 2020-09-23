Son dakika haberi | Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi
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Son dakika haberi | Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi

23.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:27
Son dakika haberi | Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de, temaslı olduğu için karantinada olması gereken Hasan Polatoğlu (21), Cumhuriyet Meydanı'nda dolaşırken yakalandı.

KAYSERİ'de, temaslı olduğu için karantinada olması gereken Hasan Polatoğlu (21), Cumhuriyet Meydanı'nda dolaşırken yakalandı. Polatoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Kayseri'de polis, koronavirüs kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, polis maskesini çene altında taşıyan Hasan Polatoğlu'nu fark etti. Yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında Hasan Polatoğlu'nun, koronavirüs temaslısı olduğu belirlendi. 14 gün boyunca evde olması gereken Polatoğlu, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, çağırılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü. Yurt ücretinin Polatoğlu'ndan tahsil edileceği öğrenildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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