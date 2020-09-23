Son dakika haberi | Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de, temaslı olduğu için karantinada olması gereken Hasan Polatoğlu (21), Cumhuriyet Meydanı'nda dolaşırken yakalandı.