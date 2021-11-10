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Son dakika haberi | Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir otoyolu Germencik çıkışında, bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki G.A ile M.Y gözaltına alındı.

İşlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

M.Y ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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