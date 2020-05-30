Son dakika haberi: Germencik'te 12 yaşındaki çocuğa polisten doğum günü sürprizi - AYDIN Son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 12 yaşındaki çocuğa polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 12 yaşındaki çocuğa polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

7 Eylül Mahallesinde yaşayan Ahmet Çıray, Kovid-19 salgınından dolayı dışarı çıkamayan ve polisleri çok seven oğlu Hasan Çıray'ın 12 yaşına girmesinden dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak durumu anlattı.

Pasta alıp eve giden polis, çocuğa sürpriz yaptı ve futbol topu verdi.

Çıray, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA