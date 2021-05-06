Son dakika haberi: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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Son dakika haberi: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Son dakika haberi: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi atık toplama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haberi: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Son dakika haberi: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Son dakika haberi: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Son dakika haberi: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Son dakika haberi: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Son dakika haberi: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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