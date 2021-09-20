Son dakika haberi... Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde henüz plakası öğrenilmeyen M.O. yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.O. yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Son dakika haberi... Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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