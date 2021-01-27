Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Konferansı'na katıldı
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Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Konferansı'na katıldı

27.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:14
Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Konferansı'na katıldı

Bir son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 ülkenin katılımıyla düzenlenen konferansta, güncel güvenlik konularının görüşüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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