Son dakika haberi! Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüştü.