Son dakika haberi | Genel kurul toplantıları İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi oldu Gelen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Derneklerin 31 Ekim 2020 tarihinden önce yapacakları genel kurul toplantıları için İçişleri Bakanlığı'ndan izin almaları gerektiğini açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Derneklerin 31 Ekim 2020 tarihinden önce yapacakları genel kurul toplantıları için İçişleri Bakanlığı'ndan izin almaları gerektiğini açıkladı.

Düzce Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, 31 Ekim 2020 tarihinden önce genel kurul toplantısı yapacak olan derneklerin 31 Ekim 2020 öncesinde yapacaklar için izin almaları gerektiğini duyurdu. Ayrıca İçişleri Bakanlığını 24 Temmuz 2020 tarihinde aldığı karar sonrasında derneklerin bildirim ve beyannamelerini verme sürelerini de 31 Ekime kadar uzattı. Bu tarihten sonra genel kurul yapacakların ise 30 gün içinde yapmaları gerektiği vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Derneklerin genel kurul toplantılarının yapılamaması nedeniyle, gerekli organlardan yoksun kalması, yönetimin başka yollardan sağlanmasının mümkün olmaması, spor derneklerinin sezon öncesi genel kurul yapmasının önemli ölçüde zorunluluk arz etmesi, genel kurulların yapılamaması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması, fiil ehliyetinin kazanılamaması gibi önemli hukuki sorunların ortaya çıkabileceği durumlarda; derneklerin genel kurul toplantılarını söz konusu erteleme tarihinden önce yapmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilebilecektir. Derneklerin genel kurul toplantısı yapmasına ilişkin başvuruları Düzce Valiliğine yapılacak olup yukarıda yer alan ve gerekli görülen diğer hususlar çerçevesinde yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda uygun görülen talepler belirlenerek İçişleri Bakanlığına bildirilecektir. Bu kapsamda Bakanlık tarafından izin verilmesi durumunda, derneklerin genel kurul toplantılarının Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri başta olmak üzere temizlik, maske ve mesafe kuralları ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınacak kararlar çerçevesinde, gerekli koşullar yerine getirilerek yapılacaktır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA