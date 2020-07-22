Son dakika haberi | Gençlik ve Spor Bakanlığı, sığınmacı gençler için spor tesisleri inşa ediyor
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Son dakika haberi | Gençlik ve Spor Bakanlığı, sığınmacı gençler için spor tesisleri inşa ediyor

Son dakika güncel haberi... Gençlik ve Spor Bakanlığı, sığınmacı gençler için "AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı" kapsamında çeşitli sosyal ve sportif tesisleri inşa etmeye devam ediyor.

Son dakika haberi | Gençlik ve Spor Bakanlığı, sığınmacı gençler için spor tesisleri inşa ediyor
22.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:48

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sığınmacı gençler için "AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı" kapsamında çeşitli sosyal ve sportif tesisleri inşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin yoğun olarak yaşadığı yerlere 28 spor tesisi yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Avrupa Birliğinin ortak projesi kapsamında 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocukların yararlanabilmesi için Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde tesisler inşa edilecek.

Sığınmacı gençler ile Türk gençleri arasında sosyal uyumu sportif faaliyetlerle artırmak amacıyla antrenman salonu, sentetik çim yüzeyli futbol sahası, gençlik merkezi, gençlik kampı ve çok amaçlı spor salonu olmak üzere toplamda 28 tesis hayata geçirilecek.

Sığınmacı gençlerin spora kazanımı konusunda birçok projeye imza atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, paydaş kurumlarla da iş birliği yaparak, Suriyeli gençlerin ülkemizde yoğun olarak yaşadığı şehirlerdeki problemleri en aza indirmek için çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarına da destekte bulunuyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen spor eğitimlerine katılan gençler, bölgedeki gençlik merkezlerinden de ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Savaş mağduru gençlerin spor ile rehabilitasyonuna ve sosyal uyumlarına yönelik projelerin sporla desteklenmesi ayrıca Türk gençleriyle sığınmacı gençlerin arasındaki kardeşlik bağını da pekiştirme imkanı sağlıyor.

Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir"

Sığınmacı gençlere yönelik hayata geçirilecek proje ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sosyal uyumunu, birlikte çalışabilme becerilerini geliştirmek ve yerel uygulamaları takip etmek için kalıcı platformlar inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, "Şu anda ülkemizde, yurtlarındaki trajik olaylardan kaçmak zorunda kalan sığınmacıları ağırlıyoruz. BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin de ifade ettiği gibi Türkiye, dünyanın en büyük zorunlu sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimize yardım ve hizmet götürmek, onların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir ve kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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