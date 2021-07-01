Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Diyarbakır'a yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Diyarbakır'a yatırım

Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Diyarbakır'a yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Diyarbakır heyeti ile kente yapılacak olan yatırımlar için protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Diyarbakır heyeti ile kente yapılacak olan yatırımlar için protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada, Diyarbakır'a yapılacak yatırımların ve gönüllülük alanında Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve yerel yönetimler arasında ilk kez yapılacak iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Kardeşliğin, tarihin, kültürün ve medeniyetin şehri Diyarbakır için bir aradayız. Bugün imzalayacağımız protokolle Diyarbakır için var olan eserlerimizi geliştireceğiz ve eksik olanları tamamlayacağız. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır'da da adım adım, ilçe ilçe mahalleleriyle genç dostu, spor dostu şehir yapma yönünde de önemli bir adımı, önemli bir hamleyi birlikte gerçekleştireceğiz. Şehirlerimiz için gönül birliği yapıyoruz. Diyarbakır'ın kaderinin Türkiye'nin kaderi olduğuna inanıyoruz. Dicle'nin, Fırat'ın, Sakarya'nın kuzulularının Türkiye'nin umudu ve istikbali olduğuna inanıyoruz. O yüzden Birlikte çalışacağız. Birlikte üreteceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Türkiye'nin kuzularını, Fırat'ın kuzularını hiç kimseye yar etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu çıtayı hep birlikte yukarıya taşıyacağız"

Kasapoğlu, "Son 19 yılda olduğu gibi Diyarbakır'da da neleri gerçekleştirdiğimizi hepimiz biliyoruz. 19 yıl önce 10 olan tesislerimizi bugün 58'e yükseldi. Yurtlarımızın kapasitesi 2 bin 200'lerden 5 bin 500'lere geldi. Diyarbakır'da hiç gençlik merkezi yokken bugün 8 adet gençlik merkezimiz var. İnşallah bu protokolle gençlik merkezlerimizin sayısını tüm ilçelerimize yaymış olacağız. Lisanslı sporcu sayısı 3 bin 700 iken şu an 140 bin olmuş durumda. Bu çıtayı hep birlikte yukarıya taşıyacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Diyarbakır'a yatırım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:19:22. #1.16#

title