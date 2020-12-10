Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alınacağını duyurdu.
10.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:11
Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alınacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alınacağını duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı