Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Niğde'de ziyaretlerde bulundu
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Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

08.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:26
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde'de ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde'de ziyaretlerde bulundu.

Kasapoğlu, Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Kasapoğlu, esnafı ziyaret etti ve vatandaşlara kitap dağıttı.

Daha sonra Niğde Belediyesine geçen Kasapoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile de bir süre görüştü.

Kasapoğlu, ardından esnaf ziyaretine devam etti.

Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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