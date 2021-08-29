Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı tebrik etti
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Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı tebrik etti

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazanan milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazanan milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarını yerinde izledi.

Gümüş madalya alan Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı tebrik eden Kasapoğlu, aynı zamanda finalde altın madalyayı kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan milli sporcuları teselli etti.

Kasapoğlu ile fotoğraf çektiren milli okçular ise hatıra olarak aldıkları hedef kağıtlarını imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
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Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı tebrik etti - Haberler Spor
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