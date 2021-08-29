Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı tebrik etti

Son dakika spor haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazanan milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı kutladı.