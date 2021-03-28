Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gönderdiği bisikletlerle Ağrılı öğrencileri sevindirdi
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Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gönderdiği bisikletlerle Ağrılı öğrencileri sevindirdi

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gönderdiği bisikletlerle Ağrılı öğrencileri sevindirdi

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 Mart'ta gerçekleştirdiği Ağrı ziyaretinde söz verdiği öğrencilerin, bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 Mart'ta gerçekleştirdiği Ağrı ziyaretinde söz verdiği öğrencilerin, bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu'nun Eliaçık Köyü İlköğretim Okulunda bir araya geldiği öğrenciler için gönderdiği bisikletler, Vali Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve kurum amirlerinin katıldığı törenle dağıtıldı.

Köydeki 54 öğrenciye bisikletlerini teslim ederek yüzlerini güldüren Varol ile Çelebi, öğrencilere ve köy sakinlerine Bakan Kasapoğlu'nun selamlarını iletti.

Vali Varol, törende, çocuklara bisiklet dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımızın Ağrı ziyaretlerinde bunun dışında birçok sözü daha oldu. Onların da takipçisiyiz. Özellikle büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Gençlik ve spor alanında önemli projeler olacak. Bütün derdimiz vatandaşlarımızın, çocuklarımızın daha iyi imkanlara sahip olması. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanlarımızla, siyaset ve bürokrasimizle hep beraber gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Milletvekili Çelebi ise Eliaçık Köyü İlkokuluna sentetik saha ve basketbol potaları yapılacağı müjdesini verdi.

Öğrenciler de bisiklet sahibi olmalarını sağlayan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Bisikletlerini alan öğrenciler drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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