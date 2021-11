Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te "Yarının Sultanları" programında konuştu Açıklaması

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de her branşı destekleyecek mükemmel altyapıya sahip olduklarını söyledi.

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen "Yarının Sultanları" programında konuşan Bakan Kasapoğlu, amaçlarının gençlerin voleybolla tanışmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Her yaştan insanı spora teşvik etmek için önemli projeler hayata geçirdiklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de her branşta emin adımlarla ilerlememiz ve her branşta adımızı yazdırmamız bizi daha güçlü kılıyor. Voleybolda 'Filenin Sultanları' var. İşte 'Yarının Sultanları' projesi de tüm Türkiye'de hızlı bir şekilde ilerliyor. Yeteneklerimizi keşfetmek ve yeni yetenekleri tespit etmek... Bu anlamda önümüzdeki süreçte yeni branşlarda yeni müjdelerimiz olacak. Türkiye güçlü ve potansiyeli büyük bir ülke. Bu anlamda sporun her branşında altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Mükemmel, her branşı en güçlü şekilde destekleyecek bir altyapımız var. Ona rağmen altyapımızı güçlendiriyoruz. İlgisi, potansiyeli olan her genci yarınlara daha donanımlı hazırlamak bakanlık olarak amacımız."

Etkinlikte yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti de "Yarının Sultanları" projesinin Muğla'dan sonra Gaziantep'te başladığını aktardı.

Çalışmaların çok iyi gittiğini ifade eden Guidetti, "Biz burada çok mutluyuz. Çok iyi çocuklar var. Hepsi çok güzel voleybol oynuyor, hepsi yetenekli. Sayın Bakan'a ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

