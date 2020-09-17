Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "345 gençlik merkezimizde EBA eğitim seferberliği başlattık" Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzaktan eğitim çerçevesinde EBA derslerine giremeyen gençler için seferberlik başlattıklarını belirterek, "İnternet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen öğrencilerimize 345 gençlik merkezimizde hizmet veriyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzaktan eğitim çerçevesinde EBA derslerine giremeyen gençler için seferberlik başlattıklarını belirterek, "İnternet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen öğrencilerimize 345 gençlik merkezimizde hizmet veriyoruz" dedi.

Covid-19 ile mücadele kapmasında uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması noktasında gençlik merkezleri üzerinden hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "345 gençlik merkezimizi uzaktan eğitim döneminde 'EBA erişim noktaları' olarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Gençlerimizin eğitimlerinden geri kalmaması adına elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz, gönül rahatlığı ile gençlik merkezlerimizde derslerini takip edebiliyor"

Bakan Kasapoğlu, internet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen gençlere destek olunması adına gençlik merkezlerindeki "İnovasyon" ve "Deneyap" teknoloji atölyelerinde gerekli alt yapı çalışmalarının hızla tamamlandığını söyledi. Söz konusu alanların pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlendiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile gençlik merkezlerimizde derslerini takip edebiliyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca gençlik merkezlerinin pandemi sürecinde birçok önemli çalışmaya imza attığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Merkezlerimiz bu zorlu süreçte siperli maske yapımı, Vefa Sosyal Destek Gruplarında aktif görev alma, gençlik merkezi faaliyetlerini online platformlar üzerinden gerçekleştirmenin yanında, EBA eğitim seferberliğiyle de okulların başladığı dönemde yine gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA