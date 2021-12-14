Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
AA / Fatih Çakmak - Son Dakika Haberleri
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