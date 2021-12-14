Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. - Haberler
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Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

 Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı

Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı

AA / Fatih Çakmak - Son Dakika Haberleri

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