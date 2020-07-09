Son dakika haberi: Gençlerbirliği'nde Göztepe maçı hazırlıkları
Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
09.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:14
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alanda oyun ve tam sahada pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, yarı alanda çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Kristoffer Nordfeldt, Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan ve Floyd Ayite'nin katılmadığı kaydedildi.
Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Kaynak: AA