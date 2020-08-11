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Son dakika haberi... Gençlerbirliği Kulübünde doktorluk görevine Savaş Kudaş getirildi

Son dakika haberine göre Gençlerbirliği Kulübünün futbol takımı doktoru Savaş Kudaş oldu.

Son dakika haberi... Gençlerbirliği Kulübünde doktorluk görevine Savaş Kudaş getirildi
11.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:57

Gençlerbirliği Kulübünün futbol takımı doktoru Savaş Kudaş oldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde daha önceki dönemlerde başarı ile görev yapmış Uzman Doktor Savaş Kudaş, 2020-2021 sezonu itibarıyla yeniden kulübümüzde görev alacak. Savaş Kudaş ve ekibine hoş geldin diyor, görevlerinde başarı diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği Kulübü, futbol takımı doktoru Gürhan Dönmez ile yollarını ayırmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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