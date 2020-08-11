Son dakika haberi... Gençlerbirliği Kulübünde doktorluk görevine Savaş Kudaş getirildi Son dakika haberine göre Gençlerbirliği Kulübünün futbol takımı doktoru Savaş Kudaş oldu.

Gençlerbirliği Kulübünün futbol takımı doktoru Savaş Kudaş oldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde daha önceki dönemlerde başarı ile görev yapmış Uzman Doktor Savaş Kudaş, 2020-2021 sezonu itibarıyla yeniden kulübümüzde görev alacak. Savaş Kudaş ve ekibine hoş geldin diyor, görevlerinde başarı diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği Kulübü, futbol takımı doktoru Gürhan Dönmez ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA