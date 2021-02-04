Son dakika haberi... Gençlerbirliği futbolcusu Arda Kızıldağ, burnundan ameliyatı edildi
04.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:46
Son dakika gelişmesine göre Gençlerbirliği'nin genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, burnundan operasyon geçirdi.
Gençlerbirliği'nin genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, burnundan operasyon geçirdi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, burnunda kırık tespit edilen ve son karşılaşmada maskeyle oynayan 22 yaşındaki futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, Arda'ya geçmiş olsun dileğinde de bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki