Son dakika haberi... Gençlerbirliği futbolcusu Arda Kızıldağ, burnundan ameliyatı edildi

Son dakika gelişmesine göre Gençlerbirliği'nin genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, burnundan operasyon geçirdi.

Gençlerbirliği'nin genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, burnundan operasyon geçirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, burnunda kırık tespit edilen ve son karşılaşmada maskeyle oynayan 22 yaşındaki futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Arda'ya geçmiş olsun dileğinde de bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki