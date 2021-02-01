Son dakika haberi | Gençlerbirliği, Brezilyalı forvet Sandro Lima'yı transfer etti
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Son dakika haberi | Gençlerbirliği, Brezilyalı forvet Sandro Lima'yı transfer etti

01.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:08
Son dakika haberi | Gençlerbirliği, Brezilyalı forvet Sandro Lima'yı transfer etti

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı forvet Sandro Lima'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı forvet Sandro Lima'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin ekibi Tianjin Teda forması giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Futbola ülkesinin takımlarından Gremio Anapolis'te başlayan Sandro Lima; Rio Ave, Gil Vicente, Chaves gibi takımlarda oynadıktan sonra son olarak Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Teda'da görev yaptı.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza töreninde yer alan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Sandro Lima'nın başkent ekibine güç katacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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