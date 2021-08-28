Son dakika haberi... Gençlerbirliği, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı
Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, VavaCars Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, VavaCars Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Öte yandan Gençlerbirliği, formasının sırt sponsorluğu için Hidrolift ile anlaşmaya vardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar