Son dakika haberi... Gençlerbirliği, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı
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Son dakika haberi... Gençlerbirliği, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı

Son dakika haberi... Gençlerbirliği, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, VavaCars Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, VavaCars Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öte yandan Gençlerbirliği, formasının sırt sponsorluğu için Hidrolift ile anlaşmaya vardı.

Son dakika haberi... Gençlerbirliği, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı
Son dakika haberi... Gençlerbirliği, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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