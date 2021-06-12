Son dakika haberi | Genç polis spor yaparken hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Genç polis spor yaparken hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Genç polis spor yaparken hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Kenan Horoz (39) spor yaparken kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Kenan Horoz (39) spor yaparken kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan 39 yaşındaki Kenan Horoz spor yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis Memuru Kenan Horoz memleketi olan Sakarya iline bağlı Kacaeli'nin Görele mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Merhum Horozlar için Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Genç polis spor yaparken hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Genç polis spor yaparken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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