Son dakika haberi! Genç milli satranççı Hasan Hüseyin Çelik, Sırbistan'da FM unvanı kazandı

Gelen son dakika haberine göre Sırbistan'ın Paraçin bölgesinde düzenlenen Döner Sistem IM Turnuvası'nda, 2bin 300 ELO puanına ulaşan genç milli satranççı Hasan Hüseyin Çelik, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen FIDE Ustası (FM) unvanını elde etti.

Sırbistan'ın Paraçin bölgesinde düzenlenen Döner Sistem IM Turnuvası'nda, 2bin 300 ELO puanına ulaşan genç milli satranççı Hasan Hüseyin Çelik, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen FIDE Ustası (FM) unvanını elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dört galibiyet ve beş beraberliğin ardından 127 ELO kazanarak 2300 ELO'ya ulaşan 13 yaşındaki oyuncu, turnuvayı 6.5/9 puanla Karadağlı FM Tomiç'in bir puan arkasında ikinci sırada tamamladı." denildi.

Açıklamada, 2 bin 438 ELO performansıyla IM normunu yarım puanla kaçıran Hasan Hüseyin Çelik, başarısından dolayı tebrik edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er