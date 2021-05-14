Son dakika haberi | GENÇ KIZIN İNTİHARINI ÖNLEYEN POLİSLER, YERE ÇELİK YELEKLERİNİ SERDİ
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Son dakika haberi | GENÇ KIZIN İNTİHARINI ÖNLEYEN POLİSLER, YERE ÇELİK YELEKLERİNİ SERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, üst geçide çıkan genç kızın intihar girişiminde bulunduğu fark eden polisler, kolundan tutarak, kendilerine doğru çekip, indirdi.

DİYARBAKIR'da, üst geçide çıkan genç kızın intihar girişiminde bulunduğu fark eden polisler, kolundan tutarak, kendilerine doğru çekip, indirdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, polislerin önlem amaçlı çelik yeleklerini de yere serdiği görüldü.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, çıktığı üst geçitten atlayacağını söyledi. Sokak kısıtlaması nedeniyle çevrede denetim yapan polis ekipleri de bu sırada kızı fark etti. Caddeyi trafiğe kapatan polisler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polislerden bazıları, genç kızın yanına giderek, intihardan vazgeçirmeye çalışırken, bazıları ise çelik yeleklerini yere sererek, atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre polisler, bir süre sonra genç kızın kolundan tutarak, kendilerine doğru çekip, intiharını önledi. Sinir krizi geçiren genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Son dakika haberi | GENÇ KIZIN İNTİHARINI ÖNLEYEN POLİSLER, YERE ÇELİK YELEKLERİNİ SERDİ
Son dakika haberi | GENÇ KIZIN İNTİHARINI ÖNLEYEN POLİSLER, YERE ÇELİK YELEKLERİNİ SERDİ
Son dakika haberi | GENÇ KIZIN İNTİHARINI ÖNLEYEN POLİSLER, YERE ÇELİK YELEKLERİNİ SERDİ
Son dakika haberi | GENÇ KIZIN İNTİHARINI ÖNLEYEN POLİSLER, YERE ÇELİK YELEKLERİNİ SERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi
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